В Башкирии в пожаре погибли мать с сыном

Ночью 11 февраля во время тушения пожара в жилом доме села Иваново Дюртюлинского района обнаружены тела 67-летней женщины и ее 40-летнего сына, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

10 февраля в 22:00 загорелся бревенчатый дом. После тушения пожара нашли два тела женщины и её сына. Еще двоих сыновей госпитализировали с ожогами в Дюртюлинскую центральную районную больницу.