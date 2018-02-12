В Башкирии в пожаре погибли мать с сыном

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Еще двое сыновей получили сильные ожоги.
Ночью 11 февраля во время тушения пожара в жилом доме села Иваново Дюртюлинского района обнаружены тела 67-летней женщины и ее 40-летнего сына, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
10 февраля в 22:00 загорелся бревенчатый дом. После тушения пожара нашли два тела женщины и её сына. Еще двоих сыновей госпитализировали с ожогами в Дюртюлинскую центральную районную больницу.
Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. Сейчас устанавливаются все происшествия произошедшего.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей