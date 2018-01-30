В Уфе супружеская пара погибла в пожаре

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По предварительной версии возгорание произошло из-за неисправности проводки.
29 января около 22:29 уфимского времени загорелась квартира в пятиэтажке на улице Братьев Кадомцевых в Советском районе Уфы, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
В ходе тушения обнаружили тело мужчины. Супруга погибшего скончалась в больнице через некоторое время после случившегося от отравления угарным газом.
Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. Назначены пожарно-технические исследования, судебно-медицинской экспертизе предстоит установить причину смерти погибших. После проверки следователи примут процессуальное решение.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан"
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