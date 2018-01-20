Грабители кафе в Уфе убили случайного свидетеля преступления

ЧП произошло ночью в микрорайоне Нижегородка в районе улиц Заозерная и Деревенская переправа, сообщает ГТРК Башкортостан. Мужчина в частном доме увидел, как кафе напротив грабят неизвестные злоумышленники. Налетчики тут же поспешили к свидетелю, убили его и скрылись с места. Оперативникам, однако, удалось их поймать и задержать. Сейчас с ними работают следователи. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все детали и обстоятельства случившегося.