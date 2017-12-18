В Башкирии мужчина ограбил пациента прямо в больничной палате

Похищенное изъяли и в скором времени вернут владельцу.

Житель села Уразово Учалинского района 1958 года рождения заявил в полицию о краже планшета и зарядного устройства из больницы, где лежал пострадавший, сообщили в пресс-службе МВД по республике.