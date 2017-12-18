В Башкирии мужчина ограбил пациента прямо в больничной палате

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Похищенное изъяли и в скором времени вернут владельцу.
Житель села Уразово Учалинского района 1958 года рождения заявил в полицию о краже планшета и зарядного устройства из больницы, где лежал пострадавший, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Грабителем оказался 37-летний мужчина, который был ранее судим. Злоумышленник украл гаджет прямо из палаты районной больницы. По данному факту заведено уголовное дело. Похищенное изъяли и скоро отдадут владельцу.
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