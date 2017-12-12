В Москве неизвестный ограбил бизнесмена на 5 млн рублей
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Сотрудники полиции Москвы расследуют крупное ограбление.
Как пишет издание Dni.ru, неизвестный в маске напал на предпринимателя на подземной парковке в Северном Чертаново и отобрал у него пять миллионов рублей.
Грабитель покинул место преступления на иномарке, где его ждали подельники. По факту инцидента возбудили уголовное дело.
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