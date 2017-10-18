В Уфе 18-летний наркоман избил прохожего и ограбил его на 8 тысяч рублей
18 октября, 11:48Происшествия
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Молодой человек уже был ранее осужден за аналогичное преступление.
Уфимец вышел во двор, чтобы покурить, получил удар в затылок от наркомана, который вытащил из кошелька пострадавшего восемь тысяч рублей и убежал, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Выяснилось, что злоумышленник – 18-летний юноша, который потратил награбленное на алкоголь и наркотики. Ранее молодой человек уже был осужден за аналогичное преступление. На парня возбуждено уголовное дело.
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