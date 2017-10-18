В Уфе 18-летний наркоман избил прохожего и ограбил его на 8 тысяч рублей

Молодой человек уже был ранее осужден за аналогичное преступление.

Уфимец вышел во двор, чтобы покурить, получил удар в затылок от наркомана, который вытащил из кошелька пострадавшего восемь тысяч рублей и убежал, сообщили в пресс-службе МВД по республике.