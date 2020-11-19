Росгвардеец из Башкирии помог потушить горящий автомобиль

Он проезжал перекрёсток улиц Воровского и Мингажева, когда заметил горящий автомобиль «Шевроле-Ланос». Росгврадеец достал огнетушитель и приступил к тушению. Кроме того, очевидцы пытались потушить огонь подручными средствами. Позже подъехали сотрудники экстренной службы, которые ликвидировали возгорание. Водитель и пассажир в происшествии не пострадали.