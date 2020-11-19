Росгвардеец из Башкирии помог потушить горящий автомобиль

Росгвардеец из Башкирии помог потушить горящий автомобиль

Вчера, 13:54ПроисшествияАнна КононоваPhoto: telegram-канал "Силовики"
Росгвардеец Ильдар Рахманкулов помог водителю и очевидцам потушить автомобиль в Уфе.

Он проезжал перекрёсток улиц Воровского и Мингажева, когда заметил горящий автомобиль «Шевроле-Ланос». Росгврадеец достал огнетушитель и приступил к тушению. Кроме того, очевидцы пытались потушить огонь подручными средствами. Позже подъехали сотрудники экстренной службы, которые ликвидировали возгорание. Водитель и пассажир в происшествии не пострадали.

Video:telegram-канал "Силовики"

Напомним, 25 октября в Аскинском районе 25-летний водитель Skoda Octavia сбил лошадей. После этого автомобиль загорелся. К счастью, мужчине удалось выбраться. Лошади погибли на месте происшествия.

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