Росгвардеец из Башкирии помог потушить горящий автомобиль

Росгвардеец Ильдар Рахманкулов помог водителю и очевидцам потушить автомобиль в Уфе.

Он проезжал перекрёсток улиц Воровского и Мингажева, когда заметил горящий автомобиль «Шевроле-Ланос». Росгврадеец достал огнетушитель и приступил к тушению. Кроме того, очевидцы пытались потушить огонь подручными средствами. Позже подъехали сотрудники экстренной службы, которые ликвидировали возгорание. Водитель и пассажир в происшествии не пострадали. Video: telegram-канал "Силовики" Напомним, 25 октября в Аскинском районе 25-летний водитель Skoda Octavia сбил лошадей. После этого автомобиль загорелся. К счастью, мужчине удалось выбраться. Лошади погибли на месте происшествия.

