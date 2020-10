Накануне, 25 октября, поздно ночью в Аскинском районе на дороге Давлятовка-Старые Казанчи произошел наезд на животных. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Известно, что за рулем иномарки Skoda Octavia находился 25-летний молодой человек. В темноте он не заметил лошадей, которые находились на трассе и въехал в них. После этого автомобиль загорелся. К счастью, водитель вовремя успел выбраться. Мужчина с травмами госпитализирован в больницу. Лошади погибли на месте аварии. Госавтоинспеция начала разбирательство.

