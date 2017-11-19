В Якутии пропал уфимец-вахтовик

Для поисков мужчины необходимы добровольцы.

В Якутии, городе Ленске, пропал Серков Владимир Владимирович 1986 года рождения из Уфы, сообщили в пресс-службе «РОО Поиск детей - Уфа».

Седоволосый светлоглазый мужчина с темными бровями, бородой и усами пропал 8 ноября. Для его поисков необходима помощь добровольцев.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Владимира Серкова, просьба связаться по следующим телефонам:

Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных).

Агент по работе со СМИ РОО "Поиск детей - Уфа": +79177949484

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