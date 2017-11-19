В Якутии пропал уфимец-вахтовик

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Для поисков мужчины необходимы добровольцы.
В Якутии, городе Ленске, пропал Серков Владимир Владимирович 1986 года рождения из Уфы, сообщили в пресс-службе «РОО Поиск детей - Уфа».
Седоволосый светлоглазый мужчина с темными бровями, бородой и усами пропал 8 ноября. Для его поисков необходима помощь добровольцев.
Если вам что-нибудь известно о местонахождении Владимира Серкова, просьба связаться по следующим телефонам:
Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных).
Агент по работе со СМИ РОО "Поиск детей - Уфа": +79177949484
Дежурный номер РОО "Поиск Детей - Уфа"
8-927-969-89-19
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