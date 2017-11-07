В Башкирии ищут 62-летнего Анатолия Степанова

Мужчина пропал 22 октября.

В Башкирии родственники разыскивают 62-летнего Анатолия Степанова. Мужчина пропал 22 октября. В этот день он отправился из Чишмов в Дюртюли.

Как пояснили родственники, с тех пор на связь мужчина не выходил. Потерей памяти и какими-то другими серьезными заболеваниями он не страдал.

Мужчина был одет в белый классический костюм, черную куртку, на голове была темная вязаная шапка, черные туфли.