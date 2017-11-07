В Башкирии ищут 62-летнего Анатолия Степанова

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Мужчина пропал 22 октября.
В Башкирии родственники разыскивают 62-летнего Анатолия Степанова. Мужчина пропал 22 октября. В этот день он отправился из Чишмов в Дюртюли.
Как пояснили родственники, с тех пор на связь мужчина не выходил. Потерей памяти и какими-то другими серьезными заболеваниями он не страдал.
Мужчина был одет в белый классический костюм, черную куртку, на голове была темная вязаная шапка, черные туфли.
Если кто-то знает о его местонахождении, просьба позвонить по телефону: 8-917-40-35-686, 8-917-47-97-848.
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