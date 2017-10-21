В Уфе ищут волонтеров для поиска 55-летнего мужчины, пропавшего в августе

Общественная организации "Поиск детей - Уфа" набирает волонтеров для поисков 55-летнего Ильдара Ибрагимова, пропавшего в Уфимском районе в августе. Поиски будут проводится совместно МВД и кинологами.

Как следует из сообщения организации, поиски будут проходить 24 и 25 октября. Они начнутся утром в районе села Дмитриевка.

Организации нужны добровольцы от 18-ти лет. Запись проводится по телефону: 8-927-969-89-19 На этот же номер можно отправлять заявки по WhatsApp: возраст, имя, основной контактный номер телефона для связи.