В Уфе с начала года один ребенок до 14 лет заразился ВИЧ-инфекцией

Помимо него были зарегистрированы с наличием этой инфекции еще трое подростков.

На сайте администрации Уфы появилась статистика по заболеванию ВИЧ-инфекцией. Показатели за 9 месяцев этого года сравнили с аналогичным периодом прошлого.

Так, например, по статистике доминирующим путем передачи болезни является половой, средний возраст больных этой инфекцией составляет 31-40 лет, а преобладает болезнь по-прежнему у мужчин.

По информации на 30 сентября в Уфе насчитывается 560,6 больных ВИЧ на 100 000 населения. За 9 месяцев этого года в городе зарегистрировано 505 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 150 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.