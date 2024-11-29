ВИЧ-инфекция

В Башкирии три женщины с ВИЧ-инфекцией родили детей

В Башкирии три ВИЧ-положительные женщины родили детей. Малыши появились на свет совершенно здоровыми. Об этом рассказал главврач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров.