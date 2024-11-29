mkset.ru
ГлавноеВсе новости

ВИЧ-инфекция

Выбрать дату
2024
«Вероятность есть»: инфекционист об опасности ВИЧ в общественных местах в Уфе
29 ноября, 12:18
Ученые совершили прорыв: новый препарат защищает от ВИЧ на 100%
17 июля, 06:19
В Башкирии три женщины с ВИЧ-инфекцией родили детей
В Башкирии три ВИЧ-положительные женщины родили детей. Малыши появились на свет совершенно здоровыми. Об этом рассказал главврач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров.
9 февраля, 15:28
2023
Роспотребнадзор раскрыл последние данные случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Башкирии
В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией, в том числе среди детского населения.
7 ноября 2023, 12:31
Уровень заболеваемости ВИЧ в Башкирии за год вырос на 17%
Показатель заболеваемости вирусом иммунодефицита человека в республике составил 48 на 100 тысяч населения, сообщает Роспотребнадзор
10 июня 2023, 14:57
2020
Главврач назвал районы Башкирии с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных
8 декабря 2020, 08:04
Названы самые зараженные ВИЧ районы в Башкирии
13 июля 2020, 05:58
СПИД не спит: в Башкирии пик заражения приходится на определенный возраст
12 июля 2020, 09:04
В Башкирии обнаружили опасную инфекцию, поражающую мозг
6 июля 2020, 04:48
В Башкирии проанализировали способы распространения СПИДа
24 мая 2020, 10:34
В минздраве Башкирии сообщили о количестве ВИЧ-инфицированных
13 марта 2020, 11:55
Минздрав РБ закупит реагенты на 41 млн рублей для выявления ВИЧ и инфекций
8 марта 2020, 06:42
Минздрав Башкирии закупит реагенты для ВИЧ-диагностики
21 января 2020, 16:10
За 2019 год в Башкирии у 450 беременных обнаружили ВИЧ-инфекцию
5 января 2020, 09:02
2019
Озвучены данные по самому ВИЧ-инфицированному району Уфы
3 декабря 2019, 12:48
Секс вместо наркотиков: В Уфе запустили оригинальную акцию
2 декабря 2019, 11:10
Известно, как чаще всего в Башкирии заражаются ВИЧ-инфекцией
3 ноября 2019, 10:00
В России заканчиваются запасы лекарства от ВИЧ
2 августа 2019, 05:50
Академик РАН назвал причину увеличения количества ВИЧ-инфицированных в Башкирии
14 июля 2019, 14:15
Башкирия вошла в топ-5 по числу жалоб пациентов с ВИЧ на дефицит лекарств
Исследование провели аналитики проекта «Коалиция по готовности к лечению».
10 апреля 2019, 08:14

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика