Очереди на целый день: ВИЧ-инфицированным в Башкирии не хватает врачей

Медиакорсеть пообщалась с уфимскими пациентами и выяснила, почему люди отказываются от лечения в республике и уезжают в соседние регионы.

По данным сотрудников Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, на период 18 августа текущего года, за 2017 год в республике выявлено 1799 ВИЧ-инфицированных.

По сравнению с 2016 годом, число заболевших ВИЧ в Башкирии снизилось (согласно официальным данным, по состоянию на 13 мая в регионе вирус иммунодефицита обнаружен у 1 203 человек). Также с начала 2017 года в Башкирии зарегистрировано 128 ВИЧ-инфицированных беременных. Количество больных уменьшилось, а нехватка персонала все также остро ощущается в республике. Это приводит к огромным очередям, в которых проводят большую часть дня ВИЧ-инфицированные люди.

Медиакорсеть пообщалась с уфимскими пациентами и выяснила, почему люди отказываются от лечения в республике и уезжают в соседние регионы.

«Любой косой взгляд воспринимается как оскорбление»

Александр, 35 лет.

- Я родился и вырос в Уфе. Три года назад узнал о своем диагнозе, родные меня поддержали, решил обратиться в больницу за своевременной помощью. Когда ты понимаешь, что у тебя СПИД, жизнь переворачивается. Любой косой взгляд воспринимается как оскорбление. Мне первое время казалось, что все вокруг все знают и боятся ко мне подходить. В интернете я нашел круг людей с таким же заболеванием, они и вселили в меня надежду, что так тоже можно жить, что я не стал при этом плохим человеком.

Я встал на учет в уфимскую больницу, в принципе, все было вполне нормально: очереди, как и в обычной поликлинике, чуть злые врачи. Я и не ждал другого. Сдал анализы. Когда пришел за результатами, вместо уже знакомой медсестры сидела другая женщина, может быть, новенькая. Когда она узнала о моем диагнозе, то попросила от нее отодвинуться подальше. Более того, мне нужно было подписать один документ, она мне даже ручку свою не дала. Сказала, чтобы я стоял на месте и не двигался, а сама пошла в другой кабинет за ручкой.

Я все понимаю, но такое отношение разве допустимо? Как может работать человек с больными людьми, даже не зная, как передается болезнь? Мягко говоря, это неприятно. Я почувствовал себя настолько ужасно, что решил больше не приходить в эту больницу. Семья меня поддержала, и мы переехали в Казань, знакомые посоветовали. Там совсем другое отношение. Обычные инфекционисты стараются оказать еще и психологическую помощь. Живу в Казани уже 2,5 года и ничуть не жалею.

Ангелина, 30 лет.

- Мы с мужем недавно узнали, что у нас + ВИЧ. Живем вместе уже пять лет, хотим завести малышку. Оба проходим лечение в центре по борьбе со СПИДом. На уфимских форумах много начитались информации, что врачи здесь так себе, что все злые и работают просто за зарплату.

Переезжать все равно не собираемся, поэтому решили пойти, лекарства нужны, помощь и т.д. На наше удивление, все оказалось совсем иначе, нежели нам рассказывали.

Наш лечащий врач была очень вежлива, поговорили и со мной, и с моим мужем. Рассказала о рисках зачатия, и о том, что же все-таки делать, чтобы появился здоровый малыш. Назначила нам терапию, уже вовсю лечимся.

«Положительных отзывов — 2 из 100»

Руслан, 39 лет.

- Чтобы понять, как обстоят дела у ВИЧ-инфицированных в Башкортостане, можно зайти на любой тематический форум. Положительные отзывы, конечно, есть, но два из ста. Лично мне нравится только охранник. Это единственный человек в больнице, который вежливо расскажет, где сдавать анализы, а где ведется прием. Я не хочу обвинять врачей в бесчувственности, но с другой стороны, если вам так не нравится эта работа, так увольтесь, уйдите. Безобразные очереди, я могу просто целый день потратить на то, чтобы попасть к врачу.

Ни о какой нормальной психологической поддержки речи и быть не может. С лекарствами, я думаю, дела обстоят неважно не только в Уфе, но и вообще по всей России. Хорошо, что у нас хотя бы не так много больных людей, как в том же Екатеринбурге. Хотя мне знакомые рассказывали, что там отношение лучше, несмотря на такой поток больных людей.

Альфия, 29 лет.

- Сложно говорить об ущемлении каких-то прав ВИЧ-инфицированных, потому что даже люди с ОРВИ вечно недовольны. Мне кажется, что открыто люди с ВИЧ никогда не будут говорить, я как-то попробовала и пожалела. В больнице мне нахамила медсестра, а когда я сделала ей замечание, она сказала, что где-то такие как я натаскаются, а потом приходят и права качают.

И так думают многие люди. Поэтому, что бы ни нравилось, лучше тихо сходить на прием, отсидеть полдня, проглотить пренебрежение к себе и уйти спокойно домой.

Я и медперсонал понимаю, они устают физически даже от такого потока больных, тут уже на сочувствие не остается сил. Государство должно обратить на нас внимание, как это сделано в других городах, даже соседних.

Ирина, медсестра.

- Мне самой очень жаль ВИЧ-инфицированных людей, ведь не все обрекли себя на эту болезнь по глупости. Здесь двоякая ситуация: они жалуются на медперсонал, что мы не оказываем им должное внимание, а мы в свою очередь отвечаем тем же. Многие приходят с таким видом, будто им все должны. Да, у вас заболевание, но мы тоже не в состоянии прыгать вокруг каждого.

То, что очереди большие, так это не от нас зависит. Врачи итак стараются, как могут, нельзя же разорваться на всех. Самыми необходимыми лекарствами мы все-таки можем обеспечить, но ведь это и как в любой больнице. Нигде вам не выдадут все по списку.

«Выпускники вузов выбирают другие специальности»

Главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров в беседе с Медиакорсеть подтвердил, что сложности с приобретением лекарственных препаратов действительно были, однако сейчас ситуация меняется к лучшему.

- Все лекарства для продолжающих лечение ВИЧ-инфицированных пациентов есть в наличии. Очередей за лекарствами нет. Не вполне нормальная ситуация с очередями в основном у нас в районах, в городских поликлиниках. Всего в нашем центре работают 52 врача, включая эпидемиологов, терапевтов, инфекционистов. При этом у нас, к сожалению, всего один психиатр. Сейчас на лечении у нас 6063 пациента и всего 8 врачей-инфекционистов.

Препараты для антивирусной терапии поступают в 2017 году за счет средств федерального бюджета, то есть поставки осуществляются по контрактам, которые заключает Министерство здравоохранения РФ. Башкирия самостоятельно препараты для лечения ВИЧ-инфекции на сегодняшний день не приобретает.

По данным 18 августа текущего года, за 2017 год выявлено 1799 ВИЧ-инфицированных. На сегодняшний день существует проблема в дефиците врачей-инфекционистов, которую, конечно, надо решать. Так только в нашем центре имеются две вакантные ставки врача-инфекциониста. К сожалению, студенты после окончания медицинских ВУЗов чаще выбирают другие узкие специальности.

Напомним, ранее портал Лайф, ссылаясь на активистов движения «Пациентский контроль», обратились к письмом к главному внештатному специалисту по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Евгению Воронину и директору Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елене Максимкиной. Причина обращения — регулярные жалобы ВИЧ-инфицированных на отсутствие лекарств.

Несмотря на то, что Министерство здравоохранения РФ заявляет о поставках АРВ-препаратов (то есть препаратов для ВИЧ-инфицированных, — Прим. Лайфа), закупленных в рамках централизованных закупок, мы продолжаем получать сообщения об отказах в назначении АРВ-терапии, — сказано в обращении.

По словам активистов, «на данный момент сообщения об отказе в назначении АРВ-терапии поступили из следующих регионов: Томской области, Алтайского края, Иркутской области, Краснодарского края, Нижегородской области, Оренбургской области, Челябинской области, Республики Татарстан". При этом самая сложная ситуация сейчас обстоит в Томской области. Однако в Минздраве РФ не назвали ситуацию критической.

Напомним, по данным Федерального центра по борьбе со СПИДом, в России в 2016 году зафиксировано более 100 тысяч новых случаях ВИЧ-инфекции. Умерло более 30 тысяч ВИЧ-положительных — это на 11% больше, чем в 2015 году.

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