В Уфе администрацию юридического колледжа уличили в поборах с выпускников
Сегодня, 12:49ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Деньги шли на покупку дипломов.
В Уфе с выпускников юридического колледжа собирали деньги за якобы задолженности в обучении, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Родители учащихся перечисляли по 610 рублей на счет учреждения по указанию администрации колледжа. По факту деньги были предназначены на оплату бланков дипломов, которые по закону должны были выдаваться бесплатно.
Директору юридического колледжа внесли представление.
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