В Уфе бывшую заведующую детсадом осудят за поборы с сотрудников и взятки

Руководитель дошкольного учреждения регулярно собирала дань с подчиненных и родителей воспитанников.

Прокуратура Ленинского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 43-летней бывшей заведующей детским садом, обвиняемой в получении взятки, а также в мелком взяточничестве.

Как следует из материалов дела, с 2014 по 2017 годы заведующая детским садом, расположенным в Демском районе Уфы, требовала с подчиненных воспитателей взятки за то, что начисляла им повышенные премии и делала послабления по работе. Те, опасаясь плохих последствий, подчинялись и в день выплаты премий передавали начальнице часть денежных средств. Общая сумма взяток превысила полмиллиона рублей.

Помимо этого, в прошлом году за зачисление двоих детей в детский сад заведующая получила от их родителей подарочные сертификаты на покупки в магазинах бытовой техники и косметики общей стоимостью 16 тысяч рублей.

Но, в конце концов, терпение обираемых людей лопнуло и один из педагогов сообщил о ее незаконных действиях в правоохранительные органы. Даму задержали с поличным при получении очередного подношения.

Обвиняемая признала вину в совершении преступлений и в ходе следствия уволилась из образовательного учреждения.