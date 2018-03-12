В Уфе прокуратура пресекла поборы в детском саду Черниковки

Поборы в детском саду №274 Калининского района прекратились после заявлений родителей в прокуратуру, сообщили в пресс-службе ведомства республики.

По закону допускаются лишь добровольные пожертвования, размер которых определяет сам гражданин, однако в 2017 году сотрудники дошкольного учреждения регулярно требовали сдать деньги на ремонт и благоустройство детсада. Назывались конкретные суммы и их назначение.