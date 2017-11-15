В Башкирии директора школы осудят за поборы с подчиненных

57-летнему мужчине уже предъявлено обвинение в мошенничестве.

В Бурзянском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 57-летнего директора школы из деревни Иргизлы, который обвиняется в мошенничестве.

Как следует из материалов дела, 57-летний мужчина, который является также депутатом местного сельского совета, на протяжении девяти месяцев, с апреля по декабрь прошлого года, выписывал поощрительны премии учителям. При этом он потребовал, чтобы педагоги ввернули полученные суммы денежных поощрений обратно, чтобы заплатить административные штрафы, которые были наложены проверявшими органами на школу.

Когда же некоторые подчиненные отказались возвращать деньги, директор, по их словам, пригрозил лишить их законных отгулов.

В итоге учителя вынуждены были передать директору школу свыше 65 тысяч рублей, которые он использовал для уплату штрафов, наложенных лично на него, а не на школу.

Примечательно, что данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки.