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Самолет «Уфа» с футболистами Саудовской Аравии загорелся при посадке
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Самолет «Уфа» с футболистами Саудовской Аравии загорелся при посадке

Сегодня, 18:20ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ТАСС
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