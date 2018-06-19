Самолет «Уфа» с футболистами Саудовской Аравии загорелся при посадке

Серьезное ЧП произошло во время перелета команды Саудовской Аравии из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону. Как сообщил ТАСС, из-за технической неисправности, загорелся один из двигателей самолета авиакомпании «Россия», который называется «Уфа».

К счастью, самолет, на котором летели футболисты и тренерский штаб, смог благополучно совершить посадку. Сейчас спортсмены готовятся к матчу с Уругваем, который состоится завтра, 20 июня, в рамках второго тура группового этапа футбольного мундиаля.

Примечательно, что представители авиакомпании «Россия» заявили, что никакого возгорания во время посадки не было. Тем временем известно, что аэробус с именем «Уфа» отстранен от выполнения полетов до выяснения всех обстоятельств случившегося.