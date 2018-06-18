В тоннеле на проспекте Салавата Юлаева в Уфе загорелся большегруз

Сегодня, 18 июня, днем случилось серьезное ЧП на проспекте Салавата Юлаева, на въезде в тоннель. Как сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на очевидцев, там загорелся КамАЗ. Черный дым от него протянулся на большое расстояние.

В пресс-службе МЧС по РБ уточнили, что на месте открытым пламенем горел грузовой автомобиль. Туда приехали огнеборцы и вступили в борьбу с пламенем. По предварительным данным, пострадавших нет. Водитель успел выбраться из кабины большегруза.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

Примечательно, что это уже не первое подобное происшествие за сегодняшний день. Чуть ранее, на проспекте Октября в Уфе загорелся автобус НефАЗ, а на улице Зорге эвакуировали людей из бизнес-центра, в котором произошло задымление из-за воспламенившегося холодильника.