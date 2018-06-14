В Уфе загорелся строящийся объект ЖК «Биосфера»Видео
Сегодня, 11:30
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Клубы черного дыма сняли на видео очевидцы на ул. Энтузиастов недалеко от ТЦ Планета.
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Сюжеты: Видео
Как удалось выяснить Медиакорсети в пресс-службе 22 отряда МЧС, возгорание произошло на втором этаже — загорелся строительный мусор. Рабочих на объекте удалось оперативно эвакуировать. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано.
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