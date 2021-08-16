В Башкирии роженица выбросила из окна роддома чужого ребенка

По первоначальной версии следствия, 29-летняя женщина, которая только родила ребёнка, лежала на третьем этаже в общей палате родильного отделения больницы № 1. Сегодня, 16 августа, около 18:00 часов она выбросила из окна младенца другой новоиспеченной матери, находившейся с ней в одной палате. Помочь малышу не удалось, в результате падения он погиб.