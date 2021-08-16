В Башкирии роженица выбросила из окна роддома чужого ребенка

В Стерлитамаке произошла страшная трагедия. Местную жительницу подозревают в убийстве младенца. В пресс-службе Следкома Башкирии сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «убийство малолетнего».
По первоначальной версии следствия, 29-летняя женщина, которая только родила ребёнка, лежала на третьем этаже в общей палате родильного отделения больницы № 1. Сегодня, 16 августа, около 18:00 часов она выбросила из окна младенца другой новоиспеченной матери, находившейся с ней в одной палате. Помочь малышу не удалось, в результате падения он погиб.
Сейчас проводится расследование. Вероятнее всего, женщину арестуют.
Напомним, в июле в Уфе из окна многоэтажного дома выпал пятилетний ребёнок. Девочка упала с 15 этажа. На спасение шансов не было, прибывшая скорая помощь констатировала смерть ребёнка. Следком провёл доследственную проверку по этому инциденту.