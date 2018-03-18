В ЦИК Башкирии выразили соболезнования в связи со смертью избирателя

Начальник информационного отдела ЦИК РБ Риф Арсланов сегодня, 18 марта, от имени Центризбиркома Башкирии выразил соболезнования семье пожилого избирателя, который скончался сегодня в коридоре школы, в которой располагается избирательный участок.

- Мы приносим соболезнования родным и близким мужчины. Будет рассматриваться вопрос о том, что повлияло на это трагическое событие, своевременно ли была оказана помощь, не было ли каких-то нарушений, - заявил Риф Арсланов.

Напомним, информация о том, что на одном из избирательных участков Уфы скончался мужчина в возрасте 68 лет, поступила пару часов назад. По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа.