В Башкирии не будут судить водителя, сбившего подростка - СМИ

Адвокаты уверяют, что в ДТП виноваты все.

На водителя, который сбил подростков в Стерлитамаке, не будут возбуждать уголовное дело, сообщают «Вести-Башкортостан».

На видеозаписи можно увидеть, как на улице Мира неподалеку от торгового центра трое подростков переходят улицу в неположенном месте, и двоих из них сбивает автомобиль. Самат Хисамутдинов от столкновения буквально взлетел вверх и приземлился на лобовое стекло.

Папа пострадавшего мальчика сообщил, что люди в этой части города переходят улицу, где им удобно, несмотря на то, что светофор находится в 50 метрах.

Отец водителя – успешный коммерсант из Стерлитамака, по словам папы Самата, не желает встречаться с родителями пострадавшего мальчика. Адвокаты заявляют, что уголовного дела не будет, поскольку виноваты все и это просто стечение обстоятельств.