В Башкирии девушка разбилась в ДТП из-за пьяного водителя без прав

В Абзелиловском районе Башкирии сегодня около пяти часов утра произошло ДТП, в котором погибла 21-летняя девушка. Она была пассажиркой отечественной автомашины, который управлял пьяный водитель без прав.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, ДТП произошло на 79 километре автодороги Серменево-Амангильдино-Баймак. 21-летний местный житель управлял автомашиной ЛАДА-111730, будучи пьяным. Двигаясь в сторону д. Рыскужино, по предварительной информации, он не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в левый кювет.

В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомашины от полученных повреждений скончалась в районной больнице. Водитель и еще один пассажир автомашины получили телесные повреждения.