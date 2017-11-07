Уфимец, отсидевший за смертельное ДТП, вновь сел пьяным за руль

Ему вновь грозит тюрьма.

В феврале 2016 года мужчина освободился из мест лишения свободы, где сидел за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Через месяц молодого человека привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

В апреле 2016 года его в пьяном виде за рулем автомобиля «ВАЗ 21140» задержали сотрудники ГИБДД на улице Магистральной. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на три года.