В Башкирии произошло почти полторы тысячи ДТП из-за плохих дорог

В таких авариях погибли 3 и были ранены 252 человека.

Предварительными данными о дорожной ситуации за текущий год сегодня, 16 ноября, поделился глава Управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов в ходе пресс-конференции.

По данным ГИБДД, за 10 месяцев 2017 года в Башкирии зарегистрировано 3526 автомобильных аварий, в них погибли 421 и ранены 4553 человека. При этом в 307 случаях попавшими в ДТП автомобилями управляли водители в нетрезвом виде.

Еще одна грань статистики ДТП: 378 аварий произошли с участием детей и подростков, при этом 21 ребенок погиб, и 301 были ранены.

Неудовлетворительное состояние дорог стало прямой или косвенной причиной ДТП в 1431 случае, при этом погибли 173 человека и получили ранения 1906 человек. Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, ГИБДД выдало балансодержателям автодорог 10032 предписания.

- К сожалению, Башкирия входит в пятерку регионов с высокой смертностью на дорогах. Анализ аварийности показывает, что основной причиной ДТП является низкая дисциплина участников дорожного движения – как водителей, так и пассажиров, сознательное пренебрежение ими правилами дорожного движения, - констатировал печальные факты Динар Гильмутдинов. – Чтобы приструнить потенциальных нарушителей, ГИБДД выявила с начала текущего года более 1,8 млн административных правонарушений. Составлено более 75 тысяч материалов, по которым предусмотрено лишение водителей прав.