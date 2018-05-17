Следствие по делу о пытках в полиции в Башкирии продлено

Сегодня, 17 мая, стало известно, что в очередной раз продлены сроки расследования уголовного дела, возбужденного по факту избиения 18-летнего Кирилла Тиунова, которое, по предварительным данным, произошло в благовещенском отделе полиции. Об этом сообщили в Комитете против пыток.

По словам молодого человека, его избивали на протяжении нескольких часов, в том числе и с применением электрошокера.

- Несмотря на то, что расследование длится пятый месяц, в деле до сих пор нет подозреваемых, а многие следственные действия до сих пор не проведены, - сообщили представители Комитета против пыток.

Напомним, 24 января 2018 года житель Благовещенска Кирилл Тиунов обратился за юридической помощью в Комитет против пыток.

С его слов известно, что 23 июля прошлого года молодой человек сначала был сильно избит в местном отделе полиции, а потом вдобавок до потери сознания был избит еще и группой молодых хулиганов на улице. Уточняется, что уголовное дело пока возбуждено только по факту превышения сотрудниками полиции своих должностных полномочий.

Как следует из материалов дела, ЧП произошло в день рождения Кирилла, 22 июля. Парень сперва праздновал его с семьей и друзьями, а ближе к ночи отправился с товарищами прогуляться по Благовещенску.

По словам Кирилла, в одном из дворов он подошел к компании людей, распивающих алкоголь прямо на детской площадке. В компанию входили мужчина и несколько женщин с детьми.

- Я попросил у мужчины закурить, однако он отказал мне в грубой форме. Я не успел ничего ответить, так как с ним начал ругаться мой товарищ, – рассказал Кирилл Тиунов.

Словесная перепалка быстро перешла в драку, в том числе и с участие женщин. Кирилл с приятелем еле успели убежать от агрессивных горожан в сторону своих домов. Однако добраться до дома они не успели, потому что по дороге попались на глаза полицейскому патрулю. Видимо, участники потасовки на детской площадке успели вызвать полицию, потому что полиция сначала довезла задержанных ребят в тот злополучный двор, где их опознала одна из участниц драки, а потом их уже доставили в райотдел, где, по словам Кирилла, уже начался полный беспредел.

- Сначала двое полицейских избили меня ногами в коридоре отдела полиции, потом увели в учебный класс. Там ко мне подошел полицейский, приказал встать, ударил кулаком по лицу и сказал, что я избил его родственницу. Потом он еще раз ударил меня по лицу, схватил за шею, подтащил к мусорному ведру и несколько раз приближал мою голову к нему, говоря при этом «по беспределу опущу», - описал те события Кирилл Тиунов.

По его словам, помимо избиения, сотрудники полиции пытали его электрошокером, и в итоге вынудили подписать объяснения с признанием в избиении женщины и ребенка на детской площадке. Потом его отпустили домой около пяти утра.

По пути к дому парню снова не повезло – наткнулся на компанию молодых местных жителей, которые тоже вдруг избили его до потери сознания. Кирилла подобрал местный участковый инспектор полиции и отвел сначала до отдела полиции, откуда его вскоре отпустили. Но детали тех событий из-за плохого самочувствия Кирилл уже не помнил. По его словам, окончательно в себя он пришел лишь вечером в больнице.

Эксперты зафиксировали у Кирилла Тиунова закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы, гематомы и ссадины лица, грудной клетки, тук и ног, спины и поясничной области. 25 июля мать Кирилла заявила о преступлении.

После доследственной проверки 17 января этого года было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, по которому Кирилл Тиунов признан потерпевшим. В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что по обращению жителя Благовещенска проводилась проверка, материалы которой были направлены в следственные органы.

Как сообщили в комитете против пыток, за время предварительного следствия был допрошен ряд свидетелей, в том числе, несколько сотрудников полиции, а также проведены три очные ставки с участием потерпевшего и трех полицейских, в ходе которых Кирилл Тиунов опознал одного из своих обидчиков. Однако в деле до сих пор нет подозреваемых.

Сегодня следователь Дмитрий Никифоров уведомил юристов Комитета против пыток, представляющих интересы Тиунова, об очередном продлении срока расследования этого уголовного дела до 17 июня этого года.

- Срок расследования уже дважды продлевался, уголовное дело находится на контроле в республиканском следственном управлении, однако существенных подвижек в деле нет. Например, до сих пор не проведена очная ставка с полицейским, предположительно применившим к Кириллу электрошокер, и очные ставки с кем-либо из молодых людей, которые напали на потерпевшего возле отдела полиции, – комментирует юрист Комитета против пыток Данил Чендемеров, представляющий интересы Кирилла Тиунова. – Их показания чрезвычайно важны для составления полной картины произошедшего, но следователь не торопится с проведением этих следственных действий. Свои замечания и претензии к ходу расследования мы уже озвучили руководству республиканского следственного управления в ходе личного приема и ожидаем от следствия более эффективного и результативного расследования.