Расследование дела о пытках в полиции Башкирии продлили на один месяц
Житель Белебея Радик Даутов полгода добивается уголовного наказания для своих обидчиков из полиции.
По сообщению правозащитной организации Комитет против пыток, следователь Белебеевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РБ Рамиль Гиниатуллин продлил до 7 апреля расследование уголовного дела по факту избиения Радика Даутова в местном отделе полиции. Общественники отмечают, что расследование идет уже семь месяцев, а подозреваемых в деле пока нет.
Радик Даутов обратился к правозащитникам с просьбой оказать им юридическую помощь летом 2017 года. 7 июля мужчина возвращался поздно ночью домой после посиделок с друзьями в кафе. Около часа ночи его остановили сотрудники ППС и потребовали, чтобы он проехал с ними в отделение, поскольку был нетрезв.
Даутов начал сопротивляться. Тем не менее, полицейские силой доставили его в один из кабинетов ОМВД по Белебеевскому району и городу Белебею.
На него составили протокол. Как сообщают в Комитете против пыток, затем четверо полицейских надели на Радика наручники, отвели в коридор и нанесли около десяти ударов в область паха.
- Затем у них получилось меня свалить с ног, и все четверо начали меня бить ногами и руками. Около пяти раз удары приходились по носу и в область челюсти, - вспоминает Радик.
В отделении он провел ночь. В 7 утра он смог дозвониться до своего знакомого полицейского, который сразу приехал в отдел и увез его домой. Уже 7 августа после обращения мужчины в следственный комитет, было возбуждено уголовное дело, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). Спустя девять дней Радик Даутов был признан потерпевшим.
По результатам судмедэкспертизы, у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, гематому паховой области, перелом костей носа и другие ушибы.
- Несмотря на то, что в ходе расследования уголовного дела следователь Гиниатуллин допросил участников событий той ночи, провел очные ставки между потерпевшим и полицейскими, в ходе которых Радик Даутов указал на своих обидчиков, получил результаты судебно-медицинской экспертизы, а также провел иные следственные действия – подозреваемых в этом деле пока нет,– говорит юрист Комитета против пыток Евгений Литвинов. – Надеемся, что результаты дополнительных экспертиз, в том числе, касающихся механизма образования телесных повреждений, помогут следователю в ближайшее время определиться с кругом подозреваемых».