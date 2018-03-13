Расследование дела о пытках в полиции Башкирии продлили на один месяц

По сообщению правозащитной организации Комитет против пыток, следователь Белебеевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РБ Рамиль Гиниатуллин продлил до 7 апреля расследование уголовного дела по факту избиения Радика Даутова в местном отделе полиции. Общественники отмечают, что расследование идет уже семь месяцев, а подозреваемых в деле пока нет.

Радик Даутов обратился к правозащитникам с просьбой оказать им юридическую помощь летом 2017 года. 7 июля мужчина возвращался поздно ночью домой после посиделок с друзьями в кафе. Около часа ночи его остановили сотрудники ППС и потребовали, чтобы он проехал с ними в отделение, поскольку был нетрезв.

Даутов начал сопротивляться. Тем не менее, полицейские силой доставили его в один из кабинетов ОМВД по Белебеевскому району и городу Белебею.

На него составили протокол. Как сообщают в Комитете против пыток, затем четверо полицейских надели на Радика наручники, отвели в коридор и нанесли около десяти ударов в область паха.

- Затем у них получилось меня свалить с ног, и все четверо начали меня бить ногами и руками. Около пяти раз удары приходились по носу и в область челюсти, - вспоминает Радик.

В отделении он провел ночь. В 7 утра он смог дозвониться до своего знакомого полицейского, который сразу приехал в отдел и увез его домой. Уже 7 августа после обращения мужчины в следственный комитет, было возбуждено уголовное дело, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). Спустя девять дней Радик Даутов был признан потерпевшим.

По результатам судмедэкспертизы, у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, гематому паховой области, перелом костей носа и другие ушибы.