Дело о пытках полиции Башкирии: виновному полицейскому дали 4 года условно

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска Ильмир Амирханов получил условный срок за пытки в местном отделе полиции жителя села Кара-Якупово Дениса Юмагулова. Решение вынес сегодня Чишминский районный суд.

Ильмиру Амирханову дали четыре года условно с испытательным сроком три года. Также он три года не сможет занимать какие-либо должности в правоохранительных органах. Об этом сообщил Медиакорсети руководитель регионального отделения "Комитета против пыток" Евгений Литвинов. Что касается моральной компенсации, которую Амирханов согласился выплатить Юмагулову, то 200 тысяч рублей он уже заплатил. Еще 100 тысяч рублей, по словам Литвинова, Амирханов обязался выплатить в течение двух недель после вынесения приговора.

- Мы удовлетворены решением суда, - отметил Литвинов, добавив, что о мотивах своих действий бывший оперуполномоченный в суде не распространялся, однако из материалов дела известно, что пытал он задержанного Юмагулова "для повышения показателей, раскрываемости преступлений".