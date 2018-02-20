Дело о пытках полиции Башкирии: виновному полицейскому дали 4 года условно
Ильмиру Амирханову дали четыре года условно с испытательным сроком три года. Также он три года не сможет занимать какие-либо должности в правоохранительных органах. Об этом сообщил Медиакорсети руководитель регионального отделения "Комитета против пыток" Евгений Литвинов. Что касается моральной компенсации, которую Амирханов согласился выплатить Юмагулову, то 200 тысяч рублей он уже заплатил. Еще 100 тысяч рублей, по словам Литвинова, Амирханов обязался выплатить в течение двух недель после вынесения приговора.
- Мы удовлетворены решением суда, - отметил Литвинов, добавив, что о мотивах своих действий бывший оперуполномоченный в суде не распространялся, однако из материалов дела известно, что пытал он задержанного Юмагулова "для повышения показателей, раскрываемости преступлений".
Напомним, Юмагулов обратился за помощью к Комитету еще в мае этого года. Тогда он сообщил, что 4 апреля к нему домой пришли двое сотрудников полиции и предложили, якобы в рамках планового мероприятия по выявлению наркоманов, проехать с ними в наркологический диспансер для сдачи анализов. Денис согласился, однако уже в пути понял, что ведут его в отдел полиции. Уже в отделении на него попытались «повесить» дело о краже в местном магазине «Мачо». Когда мужчина отказался, на него начали оказывать давление, а после — избивать.