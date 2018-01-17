В Башкирии убийце 23-летней девушки отменили дополнительное наказание

Гражданин Северной Осетии-Алании зарезал молодую женщину из-за ревности.

38-летнего жителя республики Северная Осетия-Алания суд приговорил к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима и дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на год, однако подсудимый обратился с жалобой на суровость приговора, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

29 марта утром прошлого года 38-летний мужчина пришел к дому 23-летней жительницы Стерлитамака для обсуждения их взаимоотношений. Когда женщина выходила из лифта, убийца нанес ей ножом колото-резаные ранения по разным частям тела, в том числе в область шеи.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Нападавший скрылся, но был задержан в Екатеринбурге. Мотивом преступления стала ревность, хотя мужчина сообщил, что нанес потерпевшей удары после того, как она его оскорбила.