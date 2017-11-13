В Башкирии мужчина зарезал двоих и поджёг дом, чтобы замести следы

Жертвами преступника стали 40-летний и 23-летний мужчины.

В ноябре текущего года после пожара в доме в деревне Якшиваново Уфимского района нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран в области груди. 37-летний мужчина поссорился с 23-летним гостем хозяина и зарезал его и 40-летнего хозяина. Чтобы скрыть преступление, убийца поджог в доме диван и скрылся с места преступления.