Уфимка зарезала возлюбленного из-за ревности

Женщина призналась в содеянном.

38-летний пациент поступил в больницу с ножевым ранением, которые нанесла ему сожительница, сообщили в пресс-службе МВД по республике. 40-летняя уфимка призналась в содеянном.

По предварительным данным 38-летний уфимец пил алкоголь со совей сожительницей у себя дома. Через некоторое время произошел конфликт на почве ревности – женщина приревновала любимого к посторонней и в ходе ссоры ударила сожителя ножом в спину.