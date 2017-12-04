Уфимка зарезала возлюбленного из-за ревности

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Женщина призналась в содеянном.
38-летний пациент поступил в больницу с ножевым ранением, которые нанесла ему сожительница, сообщили в пресс-службе МВД по республике. 40-летняя уфимка призналась в содеянном.
По предварительным данным 38-летний уфимец пил алкоголь со совей сожительницей у себя дома. Через некоторое время произошел конфликт на почве ревности – женщина приревновала любимого к посторонней и в ходе ссоры ударила сожителя ножом в спину.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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