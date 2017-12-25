В Башкирии мать зарезала пьяную дочь

Семейный конфликт произошел в Абзелиловском районе республики.

Предварительно установлено, что между матерью и дочерью возникла ссора в ходе распития алкогольных напитков. Завязалась потасовка, мать достала нож и нанесла несколько ударов в грудь своей дочери. 62-летняя подозреваемая созналась в содеянном. Орудие преступления с места происшествия изъяли полицейские.