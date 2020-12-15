Радий Хабиров выехал на место трагедии, где погибли 11 постояльцев дома престарелых

На месте работают дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа. Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту «Причинения смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящее время на место трагедии выехал Радий Хабиров, который возглавит работу оперштаба. По данным пресс-службы главы Башкирии, в Абзелиловском районе введен режим ЧС.