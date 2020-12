Радий Хабиров выехал на место трагедии, где погибли 11 постояльцев дома престарелых

Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место пожара в Абзелиловский район Башкирии, где в доме престарелых погибли сразу 11 человек. Там он возглавит работу оперативного штаба и проведет совещание Госкомитета республики по ЧС

Напомним, пожар в частном Центре социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия» произошел сегодня ночью. Как сообщала пресс-служба МЧС, в момент возгорания в здании находилось 15 человек. К сожалению, 11 из них спасти не удалось. На месте работают дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа. Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту «Причинения смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящее время на место трагедии выехал Радий Хабиров, который возглавит работу оперштаба. По данным пресс-службы главы Башкирии, в Абзелиловском районе введен режим ЧС.

