Опубликован список 11 погибших при пожаре в частном пансионате в Башкирии

Опубликован список 11 погибших при пожаре в частном пансионате в Башкирии

Вчера, 11:03ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня ночью в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошла трагедия. В частном «Доме престарелых (Доме милосердия) сгорели 11 постояльцев. Telegram-канал «Life shot» опубликовал список жертв.

По данным издания, погибшими при пожаре являются:

1. Усманов А. З., 1940 г. р.

2. Байтурин Т. Н., 1950 г. р.

3. Яумбаева З. А., 1951 г. р.

4. Мухитдинов Б. Т., 1953 г. р.

5. Бикбердин Ф. З., 1954 г. р.

6. Создашова Р. М., 1956 г. р.

7. Абдуллина З. Н., 1956 г. р.

8. Сайгафаров Р. А., 1957 г. р.

9. Шагалина В. Г., 1958 г. р.

10. Хакимов М. К., 1960 г. р.

11. Валиев Д. Х., 1963 г. р.

Минтруд Башкирии пока не прокомментировал данную информацию.

Напомним, в Абзелиловском районе объявлен режима ЧС. На место происшествия выехал глава Башкирии Радий Хабиров, который возглавит оперштаб и проведет собрание Госкомитета по ЧС. В пожаре удалось спастись только четверым, в том числе сиделке. Женщина и вывела твоих постояльцев через окно. Остальные 11 человек остались в горящем здании.

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