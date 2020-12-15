Опубликован список 11 погибших при пожаре в частном пансионате в Башкирии

Напомним, в Абзелиловском районе объявлен режима ЧС. На место происшествия выехал глава Башкирии Радий Хабиров, который возглавит оперштаб и проведет собрание Госкомитета по ЧС. В пожаре удалось спастись только четверым, в том числе сиделке. Женщина и вывела твоих постояльцев через окно. Остальные 11 человек остались в горящем здании.