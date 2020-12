11 человек погибли при пожаре в частном пансионате в Башкирии: текстовая трансляция

Трагедия произошла ночью 15 декабря в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии.

Трансляция завершена. 14:39 Следком Башкирии официально подтвердил задержание 43-летнего руководителя Центра социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)» Расимы Махияновой, где сегодня ночью сгорели 11 человек. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Photo: glavarb.ru 14:19 Вице-премьер Башкирии и министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова заявила на странице в Facebook, что ведомство не знало о существовании сгоревшего пансионата, а Расима Махиянова «не сочла нужным войти в реестр поставщиков социальных услуг, предпочитая быть невидимой для всех проверяющих структур». 13:26 Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев предложил ускорить внесение изменений в законодательство о лицензировании деятельности подобных учреждений. 12:57 По данным Life, совладелица Дома милосердия Расима Махиянова, в котором сегодня ночью при пожаре погибли 11 постояльцев, задержана. 12:21 Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал пожар в частном пансионате, где погибли 11 постояльцев. Он поручил организовать похороны погибших, оказать поддержку их родственникам, а также помочь выжившим. Кроме того, будет оценен ущерб и оказана помощь жителям соседнего дома, который также немного пострадал в результате пожара. Расходы на мероприятия возьмет на себя Правительство республики. – У нас сегодня случилась такая трагедия. Погибло 11 человек. Правовую и юридической оценку этой ситуации дадут прокуратура и Следственный комитет. Их группы здесь уже работают. А мы должны выполнить все задачи в рамках наших полномочий, – сказал Глава Башкортостана. – Прежде всего мы должны организовать похороны погибших. Расходы возьмёт на себя Правительство республики. Второе – нужно организовать поиск родственников погибших, оказать им материальную помощь. Третье – важно помочь тем, кто выжил. Прошу Минздрав подключиться к этой работе, при необходимости – эвакуировать их в Уфу. Четвёртое и самое важное – это профилактические мероприятия, чтобы такой трагедии у нас не повторилось. Необходимо разобраться, сколько у нас подобных учреждений, по каждому из них организовать межведомственную комиссию с участием МЧС, Госкомитета по ЧС, Минздрава, правоохранительных структур, провести проверки и консультации. Нам пока сложно предполагать, что здесь произошло. Поэтому давайте пока воздержимся от комментариев – кто виноват. Да, эта деятельность не лицензируемая. Но мне не нравится, что в одном маленьком доме разместили столько людей. Вопросы эвакуации всегда должны быть проработаны. 12:00 Очевидцы трагедии в деревне Ишбулдино рассказали о случившемся. По их словам, шансов на спасение у постояльцев дома престарелых не было. 11:37 Администрация главы Башкирии сообщает, что Радий Хабиров побывал на месте трагедии и провел заседание оперштаба. По словам главы района Ильдара Нафикова, трое постояльцев пансионата находятся в больнице, ещё двое выживших – в пункте временного размещения. 10:58 Издание Life опубликовало списки погибших при пожаре в частном пансионате в Абзелиловском районе 1. Усманов А. З., 1940 г. р. 2. Байтурин Т. Н., 1950 г. р. 3. Яумбаева З. А., 1951 г. р. 4. Мухитдинов Б. Т., 1953 г. р. 5. Бикбердин Ф. З., 1954 г. р. 6. Создашова Р. М., 1956 г. р. 7. Абдуллина З. Н., 1956 г. р. 8. Сайгафаров Р. А., 1957 г. р. 9. Шагалина В. Г., 1958 г. р. 10. Хакимов М. К., 1960 г. р. 11. Валиев Д. Х., 1963 г. р. По данным telegram-канала издания, в сгоревшем здании Дома милосердия никаких систем противопожарной защиты не было. Проверки, по информации Life, там также не проводились, так как здание не было зарегистрировано как соцобъект. 10:48 По данным Meduza, в администрации Абзелиловского района сообщили, что сгоревший пансионат работал легально, но не имел права на круглосуточное размещение постояльцев. Также там отметили, что дом престарелых был перегружен, поскольку здание было рассчитано на одновременное оказание услуг не более чем 10 постояльцам. 10:45 Мнение о трагедии пользователя Facebook Ильшата Хаматшина: «11 человек погибло в пожаре. 4 спаслись. 15 человек в доме 8x9 метров по внешнему периметру. Сельди в бочке. Социалка великой державы!» 10:13 Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев выразил соболезнования в связи с трагедией в Абзелиловском районе республики. По его словам, несмотря на сработавшие пожарные извещатели спастись удалось не всем. Он выразил глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших. 10:03 Видео с места событий 10:00 Прокуратура Башкирии организовала проверку деятельности дома престарелых Ведомство проверит соблюдение требований законодательства о противопожарной безопасности, даст оценку действия должностных лиц учреждения и контролирующих органов. Ход проверки, а также результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокурора республики. 09:54 МЧС рассказал подробности о пострадавших В пожаре погибли четыре женщины и семь мужчин. Спасены женщина и три мужчины. Сиделка спасала постояльцев через окно. Один из спасенных мужчин сейчас находится в больнице. 09:53 Что известно о Доме престарелых По данным системы «СПАРК», директором АНО ЦСОН «ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ (ДОМ МИЛОСЕРДИЯ)» является Расима Махиянова. Совладельцами выступают Залия Мухмедьярова и Рустам Фаттахов. Махиянова также руководит ООО «Ахай», которое осуществляет деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. 08:52 Спасшаяся сиделка дома престарелых рассказала подробности о пожаре Женщина сообщила ИА «Башинформ», что среди ночи услышала сработавший пожарный извещатель. По её словам, пожар начался на веранде. Из горящего дома сотрудника вывела троих престарелых. Постояльцы были ходячими, однако плохо передвигались самостоятельно. По предварительным данным, при пожаре в частном доме престарелых скончались четверо бабушек и семеро пожилых мужчин. 08:35 Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место происшествия Там он возглавит оперативный штаб и проведет собрание Госкомитета республики по ЧС. 08:18 Следком по Башкирии возбудил уголовное дело Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. 07:32 Глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков рассказал о происшествии На своей странице в Facebook он сообщил об ужасно трагедии. В пожаре погибли 11 человек. По его данным, в здании 1960-х годов постройки находилось 16 человек. Из огня удалось вывести пятерых. Ильдар Нафиков находится на месте происшествия. В районе введен режим ЧС. 02:53 Поступило сообщение в МЧС Башкирии о пожаре 15 декабря 2020 года в 02:53 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в деревне Ишбулдино Абзелиловского района республики. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного одноэтажного строения с мансардой размером 9×8 метров по всей площади, зарегистрированного как Дом милосердия. Открытое горение ликвидировано в 04:31. В 6:00 объявлена полная ликвидация пожара. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших, информация по погибшим уточняется. Четверым удалось покинуть объятое огнем помещение и выжить. На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. К тушению пожара от МЧС России привлечено 16 человек и 6 единиц техники.

