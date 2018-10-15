В Башкирии завели уголовное дело из-за невыплаты денег работнику "Башэлектромонтажа"

В Учалах работнику ООО «Башэлектромонтаж» не выплачивали заработную плату, в связи с чем было заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

С января по июль текущего года директор и единственный учредитель предприятия, достоверно зная о наличии задолженности по заработной плате перед главным бухгалтером, не принял мер к ее погашению. В результате сумма задолженности составила более 69 тысяч рублей. Денежные средства для полного погашения задолженности у предприятия при этом были.