В Башкирии завели уголовное дело из-за невыплаты денег работнику "Башэлектромонтажа"
Сейчас полностью восстановаются нарушенные права работника.
В Учалах работнику ООО «Башэлектромонтаж» не выплачивали заработную плату, в связи с чем было заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
С января по июль текущего года директор и единственный учредитель предприятия, достоверно зная о наличии задолженности по заработной плате перед главным бухгалтером, не принял мер к ее погашению. В результате сумма задолженности составила более 69 тысяч рублей. Денежные средства для полного погашения задолженности у предприятия при этом были.
Предприятие во время доследственной проверки частично выплатило бухгалтеру задолженность в размере 39 тысяч рублей. Сейчас проводятся действия, направленные на полное восстановление нарушенных прав работника предприятия, и на установление всех обстоятельств совершенного преступления.