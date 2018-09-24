Башкирия оказалась в пятом десятке в рейтинге регионов по росту зарплаты

В первом полугодии 2018 года заработная плата выросла во всех регионах страны, наиболее существенно - в Ингушетии, передает РИА Новости и публикует рейтинг регионов России по динамике заработной платы.

Средний рост зарплаты по стране за первые полгода составил 11,2%, в среднем россияне получали 42 555 рублей. В Башкирии зарплата за полгода выросла на 9,7% и составила 27 897 руб. Республика по динамике роста зарплаты находится на 54-57 местах в рейтинге. Надо добавить, что на сегодня средняя зарплата в Башкирии достигла 32 066 рублей.

Фото: ria.ru

Лидерами рейтинга стали Республика Ингушетия (рост – 15,4%) и Кемеровская область (15,2%).

Зарплаты росли во всех регионах страны. При этом среднероссийские темпы роста заработной платы были самыми высокими за последние пять лет, при том, что инфляция была рекордно низкой.

В исследовании приведены данные о том, во сколько раз заработная плата превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

Результаты исследования свидетельствуют, что в девяти регионах страны заработная плата превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг более чем в три раза, и только в двух – менее чем в менее чем 1,5. В Башкирии этот показатель равен 2,03. То естьна среднюю зарплату в регионе можно купить два набора потребительских товаров и услуг.