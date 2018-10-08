Агрофирма в Башкирии задолжала работникам 1,2 млн руб. зарплаты
Сегодня, 16:26ПроисшествияЗиля АскероваФото: ФБМ
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За август 2018 года 36 работников фермы из Дюртюлинского района не получали зарплату.
Дюртюлинская межрайонная прокуратура провела проверку по факту обращения работников ООО Племзавод “Крупской”. Надзорное ведомство возбудило в отношении директора предприятия административное дело по нарушению трудового законодательства. По их результатам он оштрафован на 10 тысяч рублей.
Прокуратура района также внесла представление директору предприятия с требованием выплатить долг.
Агрофирма в настоящее время частично оплатила долг перед работниками. Полное исполнение требований находится под контролем прокуратуры.
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