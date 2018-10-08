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Агрофирма в Башкирии задолжала работникам 1,2 млн руб. зарплаты
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Агрофирма в Башкирии задолжала работникам 1,2 млн руб. зарплаты

Сегодня, 16:26ПроисшествияЗиля АскероваФото: ФБМ
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