Агрофирма в Башкирии задолжала работникам 1,2 млн руб. зарплаты

Дюртюлинская межрайонная прокуратура провела проверку по факту обращения работников ООО Племзавод “Крупской”. Надзорное ведомство возбудило в отношении директора предприятия административное дело по нарушению трудового законодательства. По их результатам он оштрафован на 10 тысяч рублей.