В Башкирии директора хлебзавода оштрафовали за невыплату зарплаты в 715 тысяч рублей
Сегодня, 12:31ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей.
За нарушение трудового законодательства возбудили административное дело на директора «Дюртюлинского хлебзавода», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Предприятие задолжало более 715 тысяч рублей перед 37 сотрудниками за май и июнь 2018 года. Чтобы взыскать сумму с организации, прокурор внес представление ее руководителю. После прокурорского вмешательства долг погашен в полном объеме.
Директор предприятия оштрафован на десять тысяч рублей.
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