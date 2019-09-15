В Уфе в автоаварии с маршруткой пострадали два ребенка

Накануне, 14 сентября произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса в центре Уфы. Маршрутная «Газель» на перекрестке столкнулась с легковым автомобилем ВАЗ. Подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

24-летняя водитель легковушки от шока даже потеряла сознание. Она была госпитализирована. В маршрутке получили легкие травмы три пассажира из 13, двое из пострадавших - это дети в возрасте 7 и 11 лет.