В Уфе появилась новая маршрутка - №203

В столице республики появился еще один маршрут пассажирского автобуса - № 203. Подробности сообщили в администрации города.

Новый маршрут, который выполняют микроавтобусы, стал ответом на множество жалоб от жителей микрорайона «Кузнецовский затон», он связал их с центром Уфы и микрорайоном «Зеленая Роща».

По пути следования автобусов нового маршрута находятся такие густонаселенные микрорайоны, как Южный, Белореченский, Молодежный. Автобус следует далее через центр к улице Бельской.