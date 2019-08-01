В Уфе появилась новая маршрутка - №203

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Автобус работает в южной части города.
Сюжеты: Уфалогия: Транспорт
В столице республики появился еще один маршрут пассажирского автобуса - № 203. Подробности сообщили в администрации города.
Новый маршрут, который выполняют микроавтобусы, стал ответом на множество жалоб от жителей микрорайона «Кузнецовский затон», он связал их с центром Уфы и микрорайоном «Зеленая Роща».
По пути следования автобусов нового маршрута находятся такие густонаселенные микрорайоны, как Южный, Белореченский, Молодежный. Автобус следует далее через центр к улице Бельской.
Автобусы выходят на линию с 7 до 22.30 часов, их интервал движения - 10-12 минут.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей