В Уфе водитель маршрутки избил пенсионерку и довел ее до слез матом

Об этом сообщили журналисты телеканала «Вся Уфа». Инцидент, случившийся накануне, произошел в маршрутке рейса 228. Водитель газели во время дороги разговаривал по телефону и врезался в другую газель. В это время обеспокоенная пассажирка вызвала свое недовольство неаккуратной ездой водителя.

Мужчина вспылил, вышел в пассажирский салон и начал кричать на женщину в повышенном тоне и матом. Примечательно, что водителя из пассажиров никто не остановил и не прервал его бранную речь. Часть конфликта попала на видео.

Известно, что после разговора на повышенных тонах пенсионерке стало плохо.