В Уфе водитель маршрутки избил пенсионерку и довел ее до слез матом

В Уфе водитель маршрутки избил пенсионерку и довел ее до слез матомВидео
Вчера, 11:01Надежда Валитова
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Связано это с неаккуратной ездой водителя.
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Видео: Скриншот телеканала Вся Уфа
Сюжеты: Видео
Об этом сообщили журналисты телеканала «Вся Уфа». Инцидент, случившийся накануне, произошел в маршрутке рейса 228. Водитель газели во время дороги разговаривал по телефону и врезался в другую газель. В это время обеспокоенная пассажирка вызвала свое недовольство неаккуратной ездой водителя.
Мужчина вспылил, вышел в пассажирский салон и начал кричать на женщину в повышенном тоне и матом. Примечательно, что водителя из пассажиров никто не остановил и не прервал его бранную речь. Часть конфликта попала на видео.
Известно, что после разговора на повышенных тонах пенсионерке стало плохо.
Сообщается, что по данному поводу подано заявление в полицию. Идет проверка.
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