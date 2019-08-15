В Уфе женщина спасла мужа, схватив его за руки при падении с лоджии восьмого этажа

Сегодня, 15 августа, утром, настоящая драма разыгралась в одном из многоэтажных домов по улице Гагарина в уфимском микрорайоне Сипайлово. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

Специалисты Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли по вызову на сигнал о том, что некий мужчина свисает с лоджии восьмого этажа. Как оказалось, его удерживала за руки жена, не позволяя упасть. По этой причине она не могла открыть дверь спасателям, и им пришлось самим вскрыть дверь.