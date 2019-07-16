В Уфе на Затонском мосту спасли 51-летнюю женщину, которая решила покончить с собой

Как сообщили в Управлении по гражданской защите Уфы, на это у них ушло около 40 минут. Накануне вечером в Управление поступил звонок о том, что на мосту находится женщина, предположительно, в кризисном состоянии. На место сразу же выехала бригада спасателей, в том числе, с альпинистским снаряжением, кризисный психолог, сотрудники скорой и полицейские. На воде под мостом дежурил катер.