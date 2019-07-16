В Уфе на Затонском мосту спасли 51-летнюю женщину, которая решила покончить с собой Видео
Спасателям и психологам, к счастью, удалось не допустить трагического случая.
Как сообщили в Управлении по гражданской защите Уфы, на это у них ушло около 40 минут. Накануне вечером в Управление поступил звонок о том, что на мосту находится женщина, предположительно, в кризисном состоянии. На место сразу же выехала бригада спасателей, в том числе, с альпинистским снаряжением, кризисный психолог, сотрудники скорой и полицейские. На воде под мостом дежурил катер.
Женщина долгое время не шла ни на какой контакт, однако психологу все-таки удалось ее разговорить. Пока велась беседа, на мосту «дежурил» сотрудник за ограждением моста со снаряжением. В какой-то момент, видимо, не желая дальше продолжать тяжелый разговор, женщина подалась вниз. Тут ее и поймал спасатель, сразу же подстраховав от падения веревкой.
После ее сразу передали медработникам.