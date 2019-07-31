В Тихом океане команда грузового судна спасла потерпевшего крушение австралийца

Все это время мужчина подавал сигналы бедствия, однако ему никто не откликнулся, сообщает газета «Известия» 31 июля.

При этом поврежденное судно все больше наполнялось водой.

Отмечается, что Маккракен, в прошлом - инженер, теперь является волонтером. Он перевозил на своем судне лекарства и различное оборудование для медучреждения на Соломоновых островах. Медикаменты на сумму 30 тысяч долларов в результате инцидента пришли в негодность.