В Башкирии трое погибли на трассе «Самара-Уфа-Челябинск»

Утром 14 мая в Чишминском районе на автодороге «Самара-Уфа-Челябинск» произошла авария, повлекшая гибель трех человек, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

- Опрокинулся «Ниссан Альмера» под управлением 49-летнего жителя города Туймазы, - сообщил он. - Автомобиль двигался в направлении Уфы и, со слов свидетелей, при перестроении со второго ряда на первый, уходя от столкновения с попутным КамАЗ, водитель потерял управление и допустил опрокидывание в кювет.

В результате аварии две пассажирки, 57 и 60 лет, погибли сразу же. А третья пассажирка скончалась в больнице спустя несколько часов из-за тяжелых травм. В живых остались водитель «Ниссана» и еще один пассажир. Все участники аварии – жители Туймазинского района.

Еще один человек погиб вчера в Сибае, там на пересечении Зилаирского шоссе и улицы Кленовая столкнулись ВАЗ-2106 под управлением 45-летнего жителя Баймакского района и КамАЗ, за рулем которого находился 55-летний работник одного из местных предприятий