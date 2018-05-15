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В Башкирии трое погибли на трассе «Самара-Уфа-Челябинск»
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В Башкирии трое погибли на трассе «Самара-Уфа-Челябинск»

Сегодня, 11:28ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: gibdd102.ru
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