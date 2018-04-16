В ДТП в Новом Уренгое пострадали вахтовики из Башкирии

Авария на трассе Новый Уренгой — Ямбург произошла в минувшее воскресенье, 15 апреля. По некоторым данным, среди госпитализированных в больницу с различными переломами и травмами есть и вахтовики из Башкирии. Чтобы уточнить информацию о своих близких, которые работают в этом регионе, можно позвонить на горячую линию местного МЧС - 8 (34922) 3-22-11.