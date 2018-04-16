В ДТП в Новом Уренгое пострадали вахтовики из Башкирии
Сегодня, 15:42ПроисшествияРита РасулеваФото: ГИБДД Ямал
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При столкновении вахтового автобуса «НефАЗ» и грузовика МАЗ пострадали 17 человек.
Авария на трассе Новый Уренгой — Ямбург произошла в минувшее воскресенье, 15 апреля. По некоторым данным, среди госпитализированных в больницу с различными переломами и травмами есть и вахтовики из Башкирии. Чтобы уточнить информацию о своих близких, которые работают в этом регионе, можно позвонить на горячую линию местного МЧС - 8 (34922) 3-22-11.
В ГИБДД Ямала уже озвучили предварительную причину крупного ДТП: водитель пассажирского автобуса «не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу». К счастью, погибших в аварии нет.
Как сообщили в окружном МЧС, тяжело раненых доставили в медучреждения Нового Уренгоя на вертолетах санавиации. Три человека в реанимации, один в крайне тяжелом состоянии.
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