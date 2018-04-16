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В ДТП в Новом Уренгое пострадали вахтовики из Башкирии
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В ДТП в Новом Уренгое пострадали вахтовики из Башкирии

Сегодня, 15:42ПроисшествияРита РасулеваФото: ГИБДД Ямал
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