В Уфе пешеход, пострадавший в ДТП, должен платить водителю 130 тысяч рублей

В Калининском районном суде Уфы было вынесено решение о том, что пострадавший от наезда автомобиля «Мицубиси» пешеход должен выплатить водителю компенсации в размере 130 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Башкирии.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2016 года на ул. Софьи Перовской автомобиль «Mitsubishi ASX 1,6» наехал на нетрезвого мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пешеход получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

После лечения он обратился в суд за взысканием денежной компенсации с владельца автомобиля. Прокуратура района при рассмотрении гражданского дела в суде поддержала его требования.