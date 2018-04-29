В Уфе пешеход, пострадавший в ДТП, должен платить водителю 130 тысяч рублей
Таким стал неожиданный итог обращения пешехода в суд за компенсацией.
В Калининском районном суде Уфы было вынесено решение о том, что пострадавший от наезда автомобиля «Мицубиси» пешеход должен выплатить водителю компенсации в размере 130 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Башкирии.
Как следует из материалов дела, в сентябре 2016 года на ул. Софьи Перовской автомобиль «Mitsubishi ASX 1,6» наехал на нетрезвого мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пешеход получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.
После лечения он обратился в суд за взысканием денежной компенсации с владельца автомобиля. Прокуратура района при рассмотрении гражданского дела в суде поддержала его требования.
Суд обязал водителя выплатить истцу 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за причинение тяжкого вреда здоровью. Однако в связи с тем, что ДТП произошло по вине пешехода, суд обязал его возместить автовладельцу стоимость ущерба от повреждения автомобиля - около 130 тыс. руб.